استشاري عظام: المفصل الإسلامي ضحك على المرضى

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد د. وليد الشعفي استشاري جراحة العظام، أن ما يتم تداوله حول الركبة الإسلامية لا أساس له من الصحة، وضحك على المرضى.

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وقال الشعفي “الكثير يسألني عن الركبة الإسلامية وقد جاوبت مرارًا وتكرارًا وأسهب الكثير من الزملاء في إجابة هذا السؤال.

وأضاف “لا يوجد شيء اسمه مفصل إسلامي.. البعض استخدم هذه العبارة لتسويق بعض المفاصل و(الضحك) للأسف على المريض.

وتابع د. الشعفي بقوله إن الكثير من المفاصل الموجودة حاليًا بالسوق متشابهة في التركيب ومجال الحركة.

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