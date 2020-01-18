فيديو.. السماح بإنشاء محطات وقود متحركة لخدمة العملاء

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

سمحت اللائحة التنفیذية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإنشاء محطات ومراكز وقود متحركة لتقديم خدمة تعبئة الوقود في أي مكان، كما تضمنت اللائحة اشتراطات تشغیل هذه المحطات المتحركة.

Advertisements

وعرفت اللائحة محطات الوقود المتحركة بأنها عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة لتلبیة طلب تعبئة الوقود في أي مكان، على أن تلتزم بتقديم وقود البنزين، فیما ترك تقديم وقود الديزل اختیارياً.

واشترطت اللائحة عدم خروج أو تحرك مركبة محطة الوقود المتحركة لتقديم الخدمة خلال أوقات سیر المواكب الرسمیة، أو خلال ساعات الذروة الصباحیة والمسائیة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على