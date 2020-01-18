تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والحرث ، و الداير، ، والدرب ، والريث ، و الطوال، و العيدابي، وصامطة، وصبيا، و هروب.

وأشارت الأرصاد في تنبيها إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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