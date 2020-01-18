اخبار السعوديه

تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-18

تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والحرث ، و الداير، ، والدرب ، والريث ، و الطوال، و العيدابي، وصامطة، وصبيا، و هروب.

وأشارت الأرصاد في تنبيها إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

تابعنا على 8b9d36e6ca.jpg تواصل معنا علىc6d5c2d785.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا