السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يلتقي المشاركين في الملتقى الوطني الكشفي الثاني



الجبيل الصناعية 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس المشاركين في الملتقى الوطني الكشفي الذي يستضيفه حاليا قطاع التعليم بالهيئة الملكية في كلية الجبيل الصناعية بمشاركة 150 جوالا من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات الشبابية بالمملكة.

وقال إن مرحلة الجوالة مناسبة سانحة لإعداد الشباب في جميع النواحي التربوية والاجتماعية والجسمية والعقلية والروحية ، وتدربهم على الخدمة العامة ضمن الجماعة ، وتعودهم على البذل والتضحية والإيثار.

وأبان نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أن مرحلة الجوالة نظام قيمي متكامل يقوم على مبادئ ووعد وقانون وميثاق وطريقة تعمل كلها متضافرة ومتناغمة لمساعدة الشباب على بلورة قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، وإثبات شخصيتهم القيادية المستقبلية.

// انتهى //

13:47ت م

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الجبيل الصناعية 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد أهمية مرحلة الجوالة بصفتها محطة أساسية في نظام المراحل الكشفية، وفضاء لتبادل الخبرات وتعميق التجارب بروح عالية وناضجة، إضافة إلى دورها في تعميق أواصر الصداقة والمحبة والتعاون.جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس المشاركين في الملتقى الوطني الكشفي الذي يستضيفه حاليا قطاع التعليم بالهيئة الملكية في كلية الجبيل الصناعية بمشاركة 150 جوالا من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات الشبابية بالمملكة.وقال إن مرحلة الجوالة مناسبة سانحة لإعداد الشباب في جميع النواحي التربوية والاجتماعية والجسمية والعقلية والروحية ، وتدربهم على الخدمة العامة ضمن الجماعة ، وتعودهم على البذل والتضحية والإيثار.وأبان نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أن مرحلة الجوالة نظام قيمي متكامل يقوم على مبادئ ووعد وقانون وميثاق وطريقة تعمل كلها متضافرة ومتناغمة لمساعدة الشباب على بلورة قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، وإثبات شخصيتهم القيادية المستقبلية.// انتهى //13:47ت م0033

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