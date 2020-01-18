السعودية اليوم / 14 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بالبكيرية



البكيرية 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

أكملت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية, استعداداتها لعودة قرابة 14 ألف طالب وطالبة يوم غد الأحد, وذلك لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ، حيث قامت بتجهيز المدارس وصيانتها لاستقبال الطلاب والطالبات, وضمان وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس, واستكمال جميع التجهيزات اللازمة بما يحقق -بإذن الله- البداية الجادة في جميع المدارس.

من جانبه هنّأ مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أبناءه وبناته الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة متمنياً لهم التوفيق والتميز.

// انتهى //

13:23ت م

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