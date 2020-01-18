السعودية اليوم / محافظ البكيرية يزور مهرجان الربيع 41 تحت شعار "لا تخلوّنا"



البكيرية 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

زار محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس صالح عبدالعزيز الخليفة مساء أمس، مهرجان ربيع البكيرية 41، الذي تنظمه البلدية وذلك بمقر ملعب الجوهرة بالمحافظة، الذي يستمر 17 يوماً تحت شعار "لا تخلوّنا".

واطّلع محافظ البكيرية على فعاليات المهرجان كما زار المزرعة القديمة التي تحاكي حياة الأولين مروراً بأركان الأسر المنتجة التي يشارك فيها أكثر من 137 أسرة، كما شاهد مسرح الفعاليات والألعاب الشعبية والحرف اليدوية وعربات "الفود ترك" وخيمة الضيافة وركن جمعية حركية.

وأشاد الخليفة بتنوع الفعاليات التي تخدم جميع شرائح المجتمع، منوهاً بجهود اللجنة المنظمة في الإعداد المتقن لهذا المهرجان، كما أشار إلى أن البكيرية وبدعم من الحكومة الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، أصبحت مقصد الكثير من مناطق ومحافظات المملكة.

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12:48ت م

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