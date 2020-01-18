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وزير الخارجية يبحث العلاقات مع سفير غينيا بيساو

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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