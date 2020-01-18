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عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، حارس أمن بكى بحرقة في مقطع فيديو تداوله مغردون فقد دراجته بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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هل تذكرون حارس الأمن السعودي الذي سُرقت دراجته وبكى عليها بحرقة؟.. شاهد المفاجأة التي حصلت له بعد أن تبرع له الأمير عبدالعزيز بـ200ألف ريال سعودي



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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس أمن بمنطقة البلد بمحافظة جدة، وهو يجهش بالبكاء بعد أن خرج من المسجد ولم يعثر على دراجته التي اشتراها مستعملة بمبلغ 1500 ريال.

وأكد الحارس أن دراجته وسيلة المواصلات الوحيدة التي يملكها وهو الآن مهدد بالفصل من العمل لعدم استطاعته الذهاب للدوام.

وترك حارس الأمن رقم جواله لمن يعثر على دراجته لكنه على الفور تلقى اتصالات عديدة لتعويضه عن دراجته.

ولقي الفيديو تداولًا واسعًا وتفاعلًا من رواد مواقع التواصل وعرض بعضهم تعويض الحارس عن سرقة دراجته وفي مقدمتهم الأمير عبد العزيز بن فهد.

وقال الفنان فايز المالكي عبر حسابه "تويتر" : إن الأمير عبدالعزيز بن فهد تبرع بمبلغ 200 ألف ريال لحارس الأمن".

وأعرب حارس الأمن ناصر محمد حمود، عن شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن فهد، وكل من تبرع له.

وأوضح أنه لم يكن يفكر بمد اليد لكن الضغوطات التي واجهها أثناء فقدانه دراجته أجبرته على ذلك.