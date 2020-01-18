شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي يكشف آخر 60ثانية في حياة قاسم سليماني قبل اغتياله.. وترامب يستفز مشاعر الإيرانيين: تك تك تك وفجأة “بوووم“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت شبكة CNN، مقتطفات من تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يكشف عن تفاصيل جديدة في عملية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

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تسجيل صوتي يكشف آخر 60ثانية في حياة قاسم سليماني قبل اغتياله.. وترامب يستفز مشاعر الإيرانيين: تك تك تك وفجأة “بوووم“



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تصريحات ترامب جاءت خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة.

ومن أبرز ما قاله ترامب:

- "من كاميرات على بعد أميال في السماء" قال ترامب إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة



- "هما معا سيدي" أخبرني به مسؤولون عسكريون.

- سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، ...

- بعدها فجأة "بوووم".. سيدي أزيلا

- كان من المفترض أن يكون لا يقهر.

- "اثنان بسعر واحد" في إشارة إلى الضربة التي أمر بها والتي قتلت أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق إلى جانب سليماني.

- كان (سليماني) يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟

- كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.

وقتل سليماني، إثر قصف صاروخي أمريكي في بغداد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وجاء مقتله عقب تظاهرات تخللتها أعمال عنف أمام السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجًا على قصف الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحًا وإصابة 48 آخرين بجروح في محافظة الأنبار (غرب).