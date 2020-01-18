شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عادل إمام يفجر مفاجأة: قريبا تشاهدون هذه المسرحيات التي كانت “ممنوعة من العرض“ لأنها جريئة.. شاهد ماهي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استرجع المخرج رامى إمام ذكريات تصوير أول فيديو كليب، عام 2000 لشيماء سعيد.

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نجل عادل إمام يفجر مفاجأة: قريبا تشاهدون هذه المسرحيات التي كانت “ممنوعة من العرض“ لأنها جريئة.. شاهد ماهي؟



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وكتب رامى عبر حسابه على إنستجرام، " كنت أول مرة اقف فيها وراء الكاميرا تم ترشيحي للكليب ده من خلال الأستاذ مدحت ذكي ، الله يرحمه ، رئيس قطاع الانتاج في التلفزيون في الوقت ده .. بعد ما جه و اتفرج علي مسرحية بودي جارد علي المسرح و قاللي ساعتها " عينك حلوة .. عايزك في فيديو كليب لبنت لسة طالعة جديد اسمها شيماء سعيد " وأنا طبعًا ما صدقت و كانت البداية".

ولم يترك متابعي رامى إمام، لحظة بعد كتابته وذكرة مسرحية بودى جارد للزعيم عادل إمام، متسائلين لماذا لم تعرض حتى الآن، ليدخل رامى ويرد عليهم فى التعليقات و يوضح أن المسرحية سوف تعرض قريبا على شاشة التلفزيون.



وٍسأله احد المتابعين، قائلا:" بما أنك جيبت سيرة مسرحية بودى جارد هى ليه ممنوعة من العرض وملهاش اى أثر على اليوتيوب"، ليرد عليه رامى، قائلا:" هي مش ممنوعة .. هي المفروض تنزل تليفزيون قريب"، و سأله متابع آخر، قائلا:" طب انا عايز اتفرج على مسرحية بودى جارد"، ليرد عليه قائلا: "قريب ان شاء الله".

ومسرحية بودي جارد من بطولة الزعيم عادل إمام، كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، وعرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي شارك فى المسرحية عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر

من ناحية أخرى يشارك الزعيم بمسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل ويجسد من خلاله دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.