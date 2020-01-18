البنوك السعودية تنصح بـ “تجاهل” العروض الاستثمارية المقدمة من جهات غير مرخصة

نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية المواطنين بـ “تجاهل”، أي رسائل تتضمن عروضًا استثمارية من جهات غير مرخصة. جاء ذلك في مقطع فيديو توعوي بثته اللجنة عبر “تويتر”، أكدت خلاله ضرورة عدم التعامل مع أي عروض استثمارية تصل إلى المواطنين عن طريق رسالة أو اتصال أو إعلان بالإنترنت. كان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أكد أن الجهات المختصة تتعقب عصابات الرسائل البنكية المشبوهة.

وأضاف حافظ، أن البنوك ليست جهة تحقيق أو تحرٍ، لكن الجهات المختصة تتصدى لتلك العصابات، حيث خصصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرقم “330330” للإبلاغ عن رسائل الاحتيال المالي؛ موضحًا أن الجهات المختصة داهمت عصابات الرسائل البنكية المشبوهة في أكثر من منطقة خلال أيام قليلة، مما يدل على يقظتها.