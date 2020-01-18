عبر دفع مبلغ مالي للمحلات.. الخبز بالمجان في إحدى قرى نجران

أطلق أهالي قرية الحضن بنجران، مبادرة لتوفير الخبز بالمجان للمواطنين والمقيمين في الأسواق والمحلات الكبرى في أكثر من يوم بالأسبوع الواحد. ويدفع الراغبون في الاشتراك بالمبادرة من الأهالي وفقاً لـ”الوطن”، مبلغاً مالياً لمحلات بيع المواد الغذائية يتراوح بين 100 إلى 500 ريال يجرى الخصم منها مقابل تقديم الخبز بالمجان لكل مَن يحتاجه.
فيما يجرى الإعلان عن المحلات أو الأسواق التي يتوفر فيها الخبز بشكل دوري عبر رسائل “واتس آب” حتى يمكن للراغبين في الحصول عليه بالمجان معرفة أماكن توفيره.
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