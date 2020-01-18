مقتل امرأة بعد تعرضها للطعن في أبها بعسير.. ومفاجأة بشأن هوية الجاني

لقيت امرأة مصرعها مساء أمس الجمعة إثر تعرضها للطعن على يد زوجها في منطقة عسير.

وحسب “سبق” قالت مصادر مطلعة أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في مدينة أبها.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية انتقلت لمباشرة الواقعة وتم القبض على الجاني . وتم إحالة الواقعة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة .