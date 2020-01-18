لقيت امرأة مصرعها مساء أمس الجمعة إثر تعرضها للطعن على يد زوجها في منطقة عسير.
وحسب “سبق” قالت مصادر مطلعة أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في مدينة أبها.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية انتقلت لمباشرة الواقعة وتم القبض على الجاني . وتم إحالة الواقعة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل امرأة بعد تعرضها للطعن في أبها بعسير.. ومفاجأة بشأن هوية الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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