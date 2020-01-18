تركي الفيصل يكشف لأول مرة عن نصيحته للأمريكان وقت غزو العراق

كشف الأمير تركي الفيصل ، لأول مرة، عن نصيحته للأمريكان والبريطانيين، وقت غزو العراق. وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل في مقابلة مع شبكة “سي إن إن بي سي” الأمريكية، والتي تحدث فيها عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق. وقال الفيصل إن الولايات المتحدة كان يجب أن تنسحب من أفغانستان في “المراحل المبكرة عندما كان الانسحاب أكثر قابلية للتنفيذ مما عليه الآن”.

وتابع بقوله “أهدرت الولايات المتحدة الكثير من الفرص الضائعة، كان أبرزها عقب مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011”. وروى الأمير تركي الفيصل، تفاصيل واقعة حدثت بينه وبين المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين قبل غزو العراق. وقال الفيصل: “سبق وتحدثت مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وقت غزو العراق، وقلت لهم: آمل ألا تغادروا العراق بنفس الاندفاعة التي دخلتهم فيها”.

وأوضح قائلا: “رأينا أنه بمجرد انسحاب أمريكا من العراق بدأت تظهر القاعدة تنشط، ثم تعود إلى العراق في ظل الجنرال ديفيد بترايوس، ولا أعرف أي نوع من المنظمات قد يظهر في حال انسحب القوات الأمريكية حاليا، ولكن أعتقد ستكون أكثر تعقيدا وسفكا للدماء مما هو عليه الحال”.