One Search خدمة بحث جديدة من ياهو تستند إلى بينج

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تستمر شركة ياهو في تقديم خدماتها للمستخدمين، على الرغم من أن هذه الخدمات لا ترتقي للمستوى المطلوب، محاذاة بعدم انجذاب المستخدمين لها، ومع ذلك، تظل الشركة تُطلق جديدها من الخدمات والتطبيقات، وهذه المرّة أعلنت ياهو عن خدمة بحث جديدة تحمل اسم One Search على أن تكون داعمة حاليًا للويب وكذلك أجهزة أندرويد.

من ناحيته، ستعتمد هذه الخدمة على محرك بحث بينج الخاص بمايكروسوفت، وعند تحميلك للتطبيق أو الانتقال إلى الخدمة عبر الويب، ستُلاحظ وجود شريط البحث في الأعلى، وفي السياق ذاته، أشارت ياهو بأن خدمته هذه آمنة جدًا، فهي لا تشمل ملفات تعريف الارتباط ولا تتبع للإعلانات ولا يوجد حتى سجل بحث محفوظ..، بل إنها تُشفّر مصطلحات البحث الخاصة بك، وهذا إذا تركت “وضع الخصوصية المتقدم” ممكّنًا.

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One Search خدمة بحث جديدة تستند إلى بينج

وبما أن الخدمة تعتمد على محرك بينج، فيجب أن تكون النتائج هي نفسها، ومع ذلك، لن تحصل على التكامل أو الخدمات التي تريدها على موقع بينج، أخيرًا، يمكنك تجربة هذه الخدمة بزيارة موقعها الرسمي على الويب، أو تحميل تطبيقها الخاص على أندرويد فقط.

تحميل تطبيق One Search على أندرويد.

