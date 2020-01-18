BeeCut هو محرر فيديو قوي ومجاني على أندرويد و iOS

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بشكل افتراضي، هناك العديد من الأدوات الأساسية التي تُوفّرها لنا هواتفنا المحمولة لغاية تحرير فيديوهاتنا الشخصية، ومع ذلك، فغالبية المستخدمين ينتقلون إلى متاجر التطبيقات لتثبيت إحداها في هذا المجال، كونها توفّر المزيد من الأدوات والمميزات القوية، تطبيق BeeCut أحد التطبيقات المجانية في هذا المجال، وهو قادم مع محرر فيديو قوي مع أدوات قص الفيديو أو دمجه أو تحريره أو تدويره أو إنشاء ألبومات صور.

كما ويسمح لك التطبيق بقص مقطع فيديو حسب الإطار أو حذف المقدّمة أو الجزء الأخير بلمسة واحدة، فضلًا عن إضافة انتقالات “تحوّلات” تسمح لك بتحويل الصور إلى مقاطع فيديو عن طريق تطبيقها بشكل عشوائي، وهناك إمكانية ضبط مدة الصور حسب الرغبة و مشاركة المُخرجات فورًا على الشبكات الاجتماعية.

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ولا يتوقف الأمر عند هذه النقطة..، حيث يُوفّر محرر الفيديو BeeCut العديد من الفلاتر لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسهولة مع إمكانية تصدير عملك بدقة 1080 بكسل و 720 بكسل و 480 بكسل مع نسب فيديو 16: 9 و 9:16 و 1: 1 و 4: 3 و 3: 4.

أيضًا، يوفر BeeCut إمكانية إضافة قطعة موسيقية مع خيارات لضبط مستوى الصوت وتقسيمه..، بالتالي يمكن الاستعانة بهذا التطبيق لإنشاء محتوى تعليمي وحتى تحرير المقاطع والمواد الترويجية والاحتفالات السنوية وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، تطبيق BeeCut متاح على أندرويد و iOS مجانًا وبدون أي عمليات شراء داخلية، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث، أو iOS 9.0 فأحدث، للإستفادة منه.

تحميل تطبيق BeeCut على أندرويد.

تحميل تطبيق BeeCut على iOS.

