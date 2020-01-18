قيمة شركة ألفابت تتجاوز التريليون دولار

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انضمت شركة ألفابت إلى نادي الشركات التقنية الأمريكية التريليونية بعد أن تجاوزت قيمتها السوقية أمس تريليون دولار حيث أصبح السهم الواحد يتداول عند 1,450.16 دولار.

هذا الرقم القياسي الجديد وصلت إليه ألفابت بعد شهر من تعيين Sundar Pichai رئيساً لها بالإضافة لمنصبه كمدير تنفيذي في جوجل، وبنفس الوقت تخلي مؤسسي الشركة لاري بايج و سيرجي برين عن مناصبهم الإدارية فيها كمدير تنفيذي ورئيس للشركة.

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كانت قد تأسست شركة ألفابت عام 2015 كشركة قابضة تملك عدة شركات من بينها جوجل وشركات أخرى فصلتها عن مظلة جوجل لتحسين كفاءة إدارتها وعملياتها. وتضم ألفابت عدا جوجل شركات DeepMind للذكاء الاصطناعي و Fiber لخدمات الانترنت الضوي و Nest للأجهزة المنزلية الذكية وغيرها العديد من الشركات والمشاريع.

بعد ألفابت من المتوقع أن تدخل فيس بوك نادي التريليون دولار حيث تبلغ قيمتها السوقية حالياً 620 مليون دولار.

يذكر أن شركات مايكروسوفت وأمازون وآبل كلها تجاوزت قيمتها السوقية التريليون دولار لكل منها.

