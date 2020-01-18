4 أسباب لصعوبة فقدان الوزن في الشتاء.. وللتغلب عليها إليك هذه النصائح

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يجد بعض الأشخاص صعوبة في فقدان الوزن خلال موسم الشتاء، ويعود ذلك لعدة أسباب ترتبط بالطقس، وتأثير البرد على الجسم.

وفيما يلي أبرز أسباب صعوبة التخلص من الوزن في الشتاء:

1- الشعور بالبرودة

في موسم الشتاء يميل أغلب الأشخاص للكسل والنوم أو الجلوس في المنزل تجنباً لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي تقل الحركة والنشاط الذي يساعد على حرق الدهون.

كما أن كثرة الجلوس في المنزل تؤدي للشعور بالجوع باستمرار، مما يزيد من تناول الأطعمة، وبالتالي زيادة الوزن.

وللتغلب على هذه المشكلة، ينصح بالبدء في ممارسة الرياضة يومياً، لأن ممارسة الرياضة والأنشطة سوف تجعل الجسم أكثر دفئاً.

2- قلة شرب الماء

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يلعب الماء دوراً كبيراً في زيادة معدلات حرق الدهون، وبالتالي فإن قلة شرب الماء في موسم الشتاء سوف تؤثر على خسارة الوزن الزائد نتيجة انخفاض عملية الأيض.

ولذا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم بالإضافة إلى السوائل الدافئة، ولكن يفضل تجنب تناول المشروبات المختلفة قبل النوم مباشرةً لأنها ستزيد من الحاجة إلى التبول.

3- انتشار الأطعمة الشهية

في موسم الشتاء يقل الإقبال على تناول الفواكه، وتظهر العديد من البدائل التي تساعد على الشعور بالدفء ولكنها تسبب زيادة الوزن في نفس الوقت، مثل حساء العدس ومشروب الشوكولاتة الساخنة.

وينتج عن ذلك صعوبة لدى البعض في اتباع حمية غذائية، ولكن يمكن من خلال توفير الأطعمة الصحية المختلفة في المنزل، من فواكه أو بتناول البطاطا المشوية، الحفاظ على الرشاقة وتجنب زيادة الوزن.

4- الإصابة بالاكتئاب

يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالاكتئاب في موسم الشتاء، وهي مشكلة نفسية تحدث نتيجة تغير الفصول ويمكن أن تستمر حتى نهاية موسم الشتاء، كما أن نقص فيتامين (د) في الجسم يزيد من فرص الإصابة باكتئاب الشتاء.

وللتغلب على هذه المشكلة، ينصح بالتعرض لأشعة الشمس الصباحية يومياً لمدة 15 دقيقة، والحفاظ على نمط حياة صحي فيما يخص تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

