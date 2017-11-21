فيديو: الدفاع المدني بجدة يعتذر عن تباطؤ موظفين في انقاذ محتجز

صحيفة المختصر – أعربت إدارَة الدفاع المدني في محافظة جدة عن اعتذارها لما ظهر في مقطع منتشر من منع إعجال تأثَّر اثنين من موظفيها في التعامل مع إحدى أوضاع الاحتجاز.

حيث أكدت الإدارَة أن ما حدث لا يعدو كونه سلوكاً فردياً غير مقبول، ولا يمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية بالغة في تخليص المحتجزين، متعهدةً بمحاسبة منسوبَيها الاثنين بحق النظام.

الجدير بالذكر أن مقطع شريط مصور متداولا أبدى تباطؤ مجموعات الدفاع المدني في إيصال سترة النجاة لمسن احتجزته السيول داخل سيارة، في حين سارع مقيم من جنسية أسيوية إلى السباحة في المياه وإيصال السترة للمسن وإخراجه من المياه.