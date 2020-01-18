شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تعليمي للمصممين والحرفيين بجدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

يقدم مركز «الحرف والفنون المعمارية» بجدة التاريخية، بدعم من وزارة الثقافة وبالشراكة مع مؤسسة أمير ويلز للفنون التقليدية في بريطانيا، برنامجا تعليميا وتدريبيا للفنون والحِرف للمختصين في تجديد التراث في فبراير المقبل، يتضمن تعليم تقنيات الحِرف ومبادئ التصميم المستخدمة في طراز العِمارة التاريخية لمباني جدة البلد.

وسيفتح المركز أبوابه للتسجيل يومي 19 و23 يناير 2020 في برحة نصيف بجدة البلد بجوار بيت نصيف التاريخي.

ويستند البرنامج التدريبي للمركز على التراث المعماري لجدة البلد كمصدر تعليمي وتدريبي من خلال التحليل والبحث، وكذلك التدريب العملي على المباني في المنطقة التاريخية، الذي سيقدم للطلاب وللخريجين مسارات مهنية من خلال مشاريع الترميم التي تجريها وزارة الثقافة في جدة البلد، والتسجيل فيه متاح للحرفيين، وطلاب العمارة والفنون، والمهندسين والمصممين، ويوفر الفرص للراغبين في أن يصبحوا مصممين متخصصين في فنون البناء والحرف اليدوية. وسيتخرّج الطلاب منه حاملين لشهادة دبلوم من مؤسسة أمير ويلز للفنون التقليدية.