شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء دافئة بالحاضرة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

تتسم أجواء حاضرة الدمام بالدفء النسبي غدا الأحد، مصادفا لبداية الموسم الدراسي بالفصل الثاني، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، وتقترب العظمى إلى منتصف العشرينات، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا في منتصف الأسبوع.

وطبقا للمختصين في الطقس، من المتوقع أن تستمر حالة متفاوتة من البرودة ليلا، تزامنا مع المنزلة الأولى في نوء «الشبط»، وتكون مصحوبة عادةً بنشاط الرياح السطحية، بسبب تأثير المتغيرات الشتائية في النظم الجوية، وقد يساعد ذلك في اندفاع كتل هوائية شمالية، تميل إلى بعض البرودة بين وقتٍ وآخر، وهو المرجح -بإذن الله- حتى نهاية شهر يناير الجاري، فيما تكون العظمى عشرينية في المتوسط العام.

كما تتحول الأجواء إلى مرحلة من الدفء نهارا في مطلع فبراير، وذلك في توقيت دخول منزلة «البلدة» الخامسة بفصل الشتاء، التي يبعد نظامها النجمي الثلاثي عن الأرض بمسافة 510 سنوات ضوئية، وما زالت «البلدة» تحتفظ باسمها العربي «Albaldah» في الفهرسة الدولية للنجوم، وعُرفت منزلتها منذ الزمن الماضي، على أنها تسبق برودة أواخر الشتاء، في بداية موسم «العقارب» خلال الثلث الأول من الشهر المقبل.