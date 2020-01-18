شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق لعبة تصاعد منها دخان في مهرجان جازان الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أغلق الدفاع المدني في منطقة جازان إحدى الألعاب في مهرجان جازان الشتوي والمقام في كورنيش مدينة جازان، وذلك بعد تصاعد دخان من اللعبة، حيث قام بإغلاقها احترازيا حفاظا على سلامة المتنزهين.

وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بورود بلاغ مساء الأربعاء للمديرية عن حريق بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب، مما أدى إلى تصاعد الدخان، مؤكدا أنه على الفور جرى إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات.

وأضاف: إنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وأنه على الفور أغلق الموقع إلى حين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل وبعد التشغيل، لافتا إلى أن دوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع، وأي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات.