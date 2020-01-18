شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة ميدانية على مراكز التزيين النسائية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إدارة الخدمات النسائية ببلدية الظهران قد حذرت السيدات مؤخرا أثناء زيارتهن لمراكز التزيين النسائية من الأدوات ذات الاستخدام المتعدد. وشددت الإدارة على ضرورة التأكد من نظافة وتعقيم الأدوات قبل وبعد الاستخدام والتبليغ عن أي مخالفة.
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