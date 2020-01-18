شكرا لقرائتكم خبر عن رش المبيدات الحشرية في شوارع رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة إزالة التشوهات البصرية من شوارع وأحياء المحافظة كافة، حيث تقوم بصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع وكورنيش رأس تنورة ورش المبيدات الحشرية، كما تواصل عمليات النظافة العامة في كافة الأحياء والمواقع.

حيث قامت إدارة التشغيل والصيانة ببلدية محافظة رأس تنورة بتهيئة كوادرها؛ للتأكد من احتياجات المحافظة للتبديل والصيانة من الأعمدة والإنارة، والتأكد من عملها الجيد في كل أحياء المحافظة، وكورنيش رأس تنورة، وعملت على تبديل التالف منها تماشيا مع تحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

كما واصلت إدارة الخدمات ببلدية المحافظة تكثيف رش المبيدات الحشرية في عدد من المواقع المحافظة، وركزت عملها في كورنيش المحافظة. كما تواصل أعمال النظافة العامة من خلال تنظيف وإزالة الملوثات والرمال المتناثرة في الشوارع وعدد من المواقع والأحياء.