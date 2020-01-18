شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يزور «نقرة الصيد» والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه على جهود بلدية الصداوي وما يقع تحت إشرافها ونطاقها وخدماتها من مراكز كمركز الصداوي ومركز مناخ، ومركز الحيرة، ومركز المتياهة، ومركز الطليعة، ومركز أم كداد، واستمع لشرح من رئيس البلدية حول ما تقوم به البلدية من خدمات وأعمال وجهود في جوانب النظافة والصيانة والمشاريع البلدية في كل مركز.
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