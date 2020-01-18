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محافظ حفر الباطن يزور «نقرة الصيد»

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قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن بزيارة تفقدية لنقرة الصيد، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز الصداوي مطلق الجبعاء، ورئيس بلدية الصداوي نواف الحربي.

واطلع سموه على جهود بلدية الصداوي وما يقع تحت إشرافها ونطاقها وخدماتها من مراكز كمركز الصداوي ومركز مناخ، ومركز الحيرة، ومركز المتياهة، ومركز الطليعة، ومركز أم كداد، واستمع لشرح من رئيس البلدية حول ما تقوم به البلدية من خدمات وأعمال وجهود في جوانب النظافة والصيانة والمشاريع البلدية في كل مركز.

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