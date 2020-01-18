شكرا لقرائتكم خبر عن «تواصل» تفعل دورها تجاه أحياء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

فعلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأحياء الجامعين، والنزهة وهجر والفردوس بالدمام «تواصل» دورها الواعي بمسؤولياتها تجاه أهالي الاحياء.

ورعى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق في اللجنة مؤخراً، والتي أقيمت بمزرعة رئيس اللجنة م.أحمد الموسى.

وقد بدأ رئيس مجلس إدارة اللجنة م.الموسى بكلمة ترحيبية، رحب فيها بالحضور من أعضاء المجلس السابق وأعضاء المجلس الحالي ومنسوبي اللجنة، كما شهد الحفل تكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف السفياني والمشرفة العامة على وحدات مركز التنمية حنان الجميعة، وأعرب الموسى عن فخر واعتزاز لجنة «تواصل» بالجهود الدؤوبة لأعضاء المجلس، ورسالتهم الفاعلة خلال فترة عضويتهم، التي أثمرت عن تعزيز جهود اللجنة وتفعيل دورها الواعي بمسؤولياتها تجاه أهالي الأحياء.

واختتم الموسى كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة اللجنة السابق، وهم نائب الرئيس السابق محمد السويدان وأمين الصندوق السابق قاسم الفارس، وعضو مجلس الإدارة السابق د.توفيق العوهلي لما قدموه من دعم للأعمال في اللجنة، وقال: إن تنظيم الحفل يأتي تقديراً وتكريماً لجهودهم خلال فترة عملهم في اللجنة، وإسهاما في تطوير أداء القطاع الثالث، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيمضي قدماً في مجال عمله لمواصلة إنجازات اللجنة، وتكملة مسيرة العطاء الوافي لدعم قطاعات اللجنة وأنشطتها المختلفة.