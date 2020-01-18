شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 245 مسجدا وجامعا بالشرقية للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة بتنفيذ عدد من البرامج والمناشط الدعوية، اشتملت على 11.211 محاضرة ودرسًا، و96 جولة دعوية، و422 مسابقة، و5.58 كلمة وعظية، و640 لقاء، و996 دورة علمية، و493 زيارة ميدانية للدوائر الحكومية، و42 ندوة علمية، في مختلف العلوم الشرعية والأمن الفكري.
جاء ذلك في تقرير أصدره الفرع تضمن أهم منجزاته خلال الربع الأخير من العام الحالي 1440-1441هـ.
وجاء في التقرير أن جهود الفرع أسفرت عن دخول 3.789 شخصًا في الإسلام، فيما وصل عدد المصاحف الموزعة 119.427 مصحفًا، وعدد الكتب الموزعة 480.447 كتابًا، والحقائب الدعوية 5.147 حقيبة، كما تم توزيع 68.625 مطوية دعوية وإرشادية.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن الفرع قام بإنشاء 10 مساجد وجامعين، وترميم ثلاثة جوامع وفرشها، وتم تركيب أدوات ترشيد المياه في 231 مسجدًا وجامعًا.
وتأتي هذه الجهود والبرامج والمناشط الدعوية، التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة السامية في توعية أبناء المجتمع بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وحفظهم من التيارات المنحرفة.
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