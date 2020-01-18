شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 54 مخالفة صحية ببلدية القفل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة خلال الأربعة الأشهر الماضية 60 جولة رقابية؛ منعا للظواهر السلبية والمخالفات العشوائية للمنشآت الغذائية والمحلات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة. وأوضح رئيس البلدية المكلف منصور الصميلي أنه تم ومن خلال تلك الجولات تحرير «54» مخالفة للضوابط الصحية، بسبب تدني مستوى النظافة ووجود أدوات طهي غير صالحة للاستخدام، وضبط 33 عاملا يعملون بدون شهادة صحية أو منتهية المدة، مؤكدا مواصلة البلدية لتنفيذ الجولات وتطبيق النظام بحق المخالفين.

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