شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 54 مخالفة صحية ببلدية القفل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المكلف منصور الصميلي أنه تم ومن خلال تلك الجولات تحرير «54» مخالفة للضوابط الصحية، بسبب تدني مستوى النظافة ووجود أدوات طهي غير صالحة للاستخدام، وضبط 33 عاملا يعملون بدون شهادة صحية أو منتهية المدة، مؤكدا مواصلة البلدية لتنفيذ الجولات وتطبيق النظام بحق المخالفين.
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