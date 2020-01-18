شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 دراج من 120 فريقا في أكبر مسيرة وطنية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

شهدت محافظة القطيف، أمس، انطلاق أكبر مسيرة وطنية تحت شعار «وطن المجد والعلياء»، من الواجهة البحرية وحتى مشروع وسط العوامية.

» فرق عديدة

وشارك في المسيرة أكثر من 1500 دراج من 120 فريقًا من مختلف دول العالم، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، ومصر، إلى جانب العديد من المقيمين بالمملكة من جنسيات أوروبية وآسيوية، وفرق عدة وطنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات مهرجان وسط العوامية للدراجات النارية الذي يشرف على تنظيمه نادي السلام بالعوامية.

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» أندية المنطقة

وعبّر رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية فاضل النمر، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرياضة المنطقة الشرقية، والفعاليات التي تنظمها أندية المنطقة.

» أنشطة عديدة

موضحًا أن المهرجان الذي انطلق مساء الخميس 21 جمادى الأولى يضم العديد من الأنشطة والفقرات، منها السيارات المعدلة والكلاسيكية، ومشاركة الوكالات والشركات العالمية المختصة في الدراجات النارية، ومسابقة البايك شو، ومشاركة الفرق والفنون الشعبية، ومشاركة الحرفيين والأسر المنتجة، والعديد من الفقرات المختلفة، ويتواصل حتى اليوم السبت.