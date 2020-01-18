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أبناء جمعية أيتام الجبيل يطلعون على نهضة الرياض

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زار وفد من أبناء جمعية أيتام الجبيل مؤخرا مدينة الرياض، وكان في استقبالهم جمعية إنسان، وذلك ضمن أهداف الجمعية لزيارة مختلف مناطق المملكة للتعرف على النهضة الحضارية والتنموية والجوانب السياحية.

واشتمل برنامج الزيارة على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، منها زيارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمتحف الوطني ودارة الملك عبدالعزيز وقصر المصمك، إضافة إلى رحلة سياحية لمحافظة سدير، وزيارة نادي إنسان التابع لجمعية إنسان، وكذلك تضمن البرنامج الأنشطة والمسابقات الثقافية التي أقيمت بين أبناء الجمعية.

وتأتي استضافة جمعية إنسان لأيتام الجبيل في إطار التعاون بين جمعيات الأيتام في المملكة، لتحقيق التكامل فيما بينها، بما يساهم في تنمية اليتيم وتحقيق الرقي له في إطار رؤية المملكة 2030.

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