شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء جمعية أيتام الجبيل يطلعون على نهضة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
واشتمل برنامج الزيارة على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، منها زيارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمتحف الوطني ودارة الملك عبدالعزيز وقصر المصمك، إضافة إلى رحلة سياحية لمحافظة سدير، وزيارة نادي إنسان التابع لجمعية إنسان، وكذلك تضمن البرنامج الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية التي أقيمت بين أبناء الجمعية.
وتأتي استضافة جمعية إنسان لأيتام الجبيل في إطار التعاون بين جمعيات الأيتام في المملكة، لتحقيق التكامل فيما بينها، بما يساهم في تنمية اليتيم وتحقيق الرقي له في إطار رؤية المملكة 2030.
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