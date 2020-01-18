اخبار السعوديه

باقات سياحية خلال شتاء المملكة بالدمام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باقات سياحية خلال شتاء المملكة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ينظم القطاع السياحي خلال شتاء المملكة مجموعة جديدة ومتنوعة من الباقات السياحية، أطلقت بالتعاون بين منظمي الرحلات السياحية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في الدمام وبعض مدن المملكة.

حيث قامت الهيئة بدورها لدعم القطاع الخاص وتأهيل منظمي الرحلات الوطنية بتنظيم رحلات استكشافية لشركات سياحة من بعض الدول الأوروبية والخليجية، التي أبدت اهتمامها لترويج السياحة المتنوعة في المملكة.

وتضم هذه الباقات سلسلة من المواقع والوجهات السياحية، التي جرى تصميمها لتلبية تطلعات الأفراد والعوائل والمجموعات. وتتميز الباقات بخدمات نوعية راقية، تشمل الحجوزات والمواصلات والضيافة والإرشاد السياحي، وقد تم تصميمها بأسعار في متناول الجميع، كما تتيح الباقات السياحية خيارات متنوعة، وتشمل الدمام والرياض وجدة وتبوك والمناطق القريبة منها.

وتتفاوت مدد الرحلات بين جولة اليوم الواحد، والرحلة التي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، ويصل بعضها إلى سبعة أيام متواصلة، في رحلة شيقة مليئة بالاكتشاف والمغامرة، ويتم تقديمها بأسعار منافسة.

كما جرى تصميم كل رحلة سياحية بعناية فائقة ووفق جدول دقيق، ويغطي الجدول كافة المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي تقع في مسار الرحلة، إضافة إلى أشهر الميادين والأسواق الشعبية والحديثة، وأماكن إقامة الفعاليات النوعية، مع توفير الوجبات والضيافة وخدمات توثيق الرحلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باقات سياحية خلال شتاء المملكة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا