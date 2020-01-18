شكرا لقرائتكم خبر عن «الهاف مون» يتخلص من أحجار المد والجزر والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن المد والجزر ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار، ومرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، أما مرحلة الجزر فيحدث فيها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء.
وبعض الشواطئ تحدث بها ذروتان متساويتان تقريبا للمد، وحضيضان للجزر كل يوم، ويسمي ذلك بالمد نصف اليومي، وبعض المواقع الأخرى تحدث بها ذروة واحدة للمد وحضيض واحد للجزر فقط كل يوم، ويسمى ذلك بالمد اليومي، وهناك بعض المواقع يحدث بها مدان وجزران متفاوتان في اليوم الواحد، وفي بعض الأحيان الأخرى يحدث بها مد وجزر واحد كل يوم، وهذا ما يسمى بالمد المختلط.
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