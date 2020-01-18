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جامعة الطائف تنافس بـ3 مبادرات في ملتقى مكة

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رشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي، هي: مبادرة «تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة»، ومبادرة «منصة تبيان»، إضافة إلى مبادرة «لغة القرآن كيان وانتماء»، إضافة إلى مسابقة بعنوان «فصيح مكة»، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية. وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير.

ويشارك في تحكيم المسابقة كل من د.طلال الثقفي، ود.الريم الفواز، ود.ناهس العضياني، ويقدمها د.عبدالرحمن المالكي. يذكر أن جامعة الطائف تشارك في فعاليات الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، بعرض مسرحي بعنوان «همة شامخة».

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