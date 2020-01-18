شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تنافس بـ3 مبادرات في ملتقى مكة والان نبدء بالتفاصيل
ويشارك في تحكيم المسابقة كل من د.طلال الثقفي، ود.الريم الفواز، ود.ناهس العضياني، ويقدمها د.عبدالرحمن المالكي. يذكر أن جامعة الطائف تشارك في فعاليات الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، بعرض مسرحي بعنوان «همة شامخة».
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