شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون مع فنلندا في مجال التعليم والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقش الجانبان خلال استقبال وزير التعليم للسفير الفنلندي ومديرة المشاريع لدى مؤسسة الشراكات التعليمية الفنلندية «أمنيا» ميرفي يانسن، في مكتبه بالرياض، إمكانية دراسة الأطباء السعوديين في فنلندا، وفتح مجالات التعاون في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال، إضافة إلى دراسة برنامج تأهيل طلاب الثانوية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الفنلندية لتطوير مهارات الطلاب من خلال المعارض الخاصة بذلك.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي د. صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي د. عبدالرحمن الخريف، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال د. أحمد الجميعة، والمشرف العام على إدارة العلاقات صالح الثبيتي.
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