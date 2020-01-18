شكرا لقرائتكم خبر عن 2,595,830 معتمرا يصلون إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي عن صدور 2,913,170 تأشيرة عمرة، منذ بدء موسم العمرة مطلع محرم 1441وحتى 22 من جمادى الأولى الجاري، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,595,830 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,210,041 معتمرًا بعد أن أتموا مناسكهم.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة. وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,437,148 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 147,965 معتمرا، فيما وصل 10,717 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.