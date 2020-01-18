شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: نقلة نوعية لميدان الملك عبدالعزيز على مختلف المستويات والان نبدء بالتفاصيل

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، الذي يقام ضمن فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الخامس.

ونوه سموه بما تحظى به رياضة الفروسية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مؤكداً أن الكرنفال يحمل أسماء شخصيات خدمت دينها وبلادها، والوفاء قيمة لا تستغرب من قادة هذه البلاد الذين نشأوا وأرسوا قيمة الوفاء، ورسخها خادم الحرمين الشريفين بانطلاقة هذا الكرنفال قبل خمس سنوات، مشيداً بالتطورات التي شهدتها منافسات ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، في ظل متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة، مباركاً سموه للجواد الفائز «على صواب» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، متمنياً لبقية المشاركين حظاً أوفر في بقية المنافسات.

وأقيمت المنافسة على الكأس ضمن المهرجان السادس والأربعين لمنافسات الميدان، على مسافة ١٦٠٠م، للأفراس والأحصنة عمر ٤ سنوات، للإنتاج المحلي في جميع الدرجات، وحصل على المركز الأول الخيل «على صواب ابن عادل» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، المدرب بدر سعود رزيق، والخيال كامليو أوسبينا. وشهد الشوط مشاركة من إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بـ «منتهزه» و«شاكي»، و«بدر المغتره» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، و«مصابيح» و«مجتاحة» للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و«انترلاكن» للأمير تركي بن ممدوح، و«جينيفر» لإسطبل الأصايل، و«رصاص» لأبناء نايف العنزي، و«ربيع بلادي» لأبناء محمد الطيار، و«متكيف» لهادي آل مرزوق، و«فهد نجد» لإسطبل نوادر الخيل.