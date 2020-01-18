شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات السعودية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان مع سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وأثمرت عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك الدول بالرياض في 6 يناير 2020، في إنجاز تاريخي لتلك الدول. كما قدم خلال استقباله للسفراء بمقر وزارة الخارجية أمس نبذة عن المجلس وأهدافه السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية.

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