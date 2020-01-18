شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل للماجستير بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، بدءًا من الثلاثاء المقبل، ويستمر عشرة أيام. وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة د. محمد عسيري أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في «مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج «فيزياء المواد المتقدمة» للبنين فقط. وأشار عسيري إلى أن التسجيل سيكون متاحا إلكترونيا داعيا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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