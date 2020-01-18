شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة جمعة بجامع علي بن أبي طالب في الحريق والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق بمنطقة الرياض الشيخ خالد الكثيري أمس مشروع إعادة بناء جامع علي بن أبي طالب بمركز الربوا بالمحافظة، بعد إعادة بنائه على مساحة تقدر بـ1200 متر مربع تضم الجامع والمرافق التابعة له، وتم الانتهاء من البناء خلال ثمانية أشهر.

وقال الشيخ الكثيري: إن افتتاح الجامع بعد إعادة بنائه وبوقت وجيز وبطراز معماري حديث يعكس التقدم الحضاري الذي تعيشه بلادنا الغالية، بقيادة كريمة من خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع الجامع روعي في إنشائه وإعادة تأهيله كل المتطلبات الفنية والتقنية الحديثة.

وأوضح الكثيري أن بناء الجامع جاء بناء على توجيهات للوزير الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ خلال زيارته الأخيرة للمحافظة؛ للاطلاع على مشاريع ومرافق الوزارة بالمحافظة، وهو ضمن سلسلة من الجوامع والمساجد التي وجه بإنشائها وإعادة ترميمها في إطار مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله عمارتها وصيانتها وتطويرها.