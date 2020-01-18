بعد أسبوع من التنحي.. هاري يطلق دعابات ويحاول إخفاء ابتسامته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدا الأمير هاري مرتاحا، الخميس، خلال سحب القرعة لكأس العالم في رياضة الركبي بـ13 لاعباً، في أول ظهور علني له بعد أسبوع على إعلانه المدوي بالانسحاب من الأنشطة البروتوكولية للعائلة الملكية مع زوجته ميجان ماركل.

وحاول حفيد الملكة إليزابيث الثانية إطلاق دعابات خلال الحدث المقرر منذ فترة بعيدة برعاية من قصر بكنجهام، ما قد يكون آخر ظهور علني قبل توجهه إلى كندا لملاقاة ميجان (38 عاماً) وابنهما آرتشي البالغ 8 أشهر.

وقبل الالتحاق بعائلته في فانكوفر بأقصى الجنوب الغربي الكندي، سيشارك دوق ساسيكس (35 عاما) في بضعة اجتماعات مطلع الأسبوع المقبل تتناول على الأرجح مستقبله، وفق الصحافة.

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كما نشر هاري، الأربعاء، تسجيلاً مصوراً عبر "أنستقرام" أعلن فيه أن مدينة دوسلدورف الألمانية ستستضيف في 2022 الدورة المقبلة من ألعاب "إينفيكتوس" وهي منافسة رياضية للجنود المصابين من العالم أجمع جرى إطلاقها بمبادرة منه.

كذلك حاول خلال سحب القرعة، الخميس، إخفاء ابتسامته في بعض الأحيان على مرأى من المراسلين المتخصصين في شؤون العائلة الملكية والذين تثير تغطيتهم لأخباره استياء الأمير هاري في أحيان كثيرة وهو ما أسهم في بلورة قراره بالابتعاد.

وأسفت الملكة إليزابيث الثانية البالغة 93 عاما لقرار هاري وميجان لكنها تركت الحرية لحفيدها وزوجته بالانطلاق نحو "حياتهما الجديدة" مع منحهما "فترة انتقالية" للتحضير لحياتهما في كندا، وذلك إثر اجتماع للجنة العائلة الملكية في قصر ساندرينجهام بشرق إنجلترا.