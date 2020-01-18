الرجل أم المرأة.. أيهما أكثر حبًا للمال ؟

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

من منا لا يحتاج إلى المال الذي يساعده على تحقيق كل ما يحب من علم وسفر وشراء سكن، أو زواج، وغيرها الكثير من الأشياء التي لا يمكن فعلها دون امتلاك للمال، وهناك من يحبون المال لأنه يساعدهم على تحقيق أحلامهم، ولكن هناك من هم مريضون بحبه، ولا يفكرون في شيء سوى امتلاكه فقط، حتى وإن حرمهم سعادتهم، وبين النوعين يا تُرى أيهم يحب المال أكثر الرجل أم المرأة؟

ظهر وسم “أكثر حبًا للفلوس الرجل أو المرأة”، في قائمة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة خلال الساعات الماضية، والذي أخذ المواطنون خلاله يتحدثون عن المال وأيهما يحبه أكثر الأنثى أم الذكر.

وغردت غدي قائلة: “الرجل يحب جمع المال، والمرأة تحب إنفاقه، هيك التوازن بيصير”.

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وأكد محمد ذلك عن حب الرجل للمال فقال: “أكيد الرجل والدليل أن الرجل دائمًا يقتصد ما يحب يصرف كثيرًا بعكس المرأة”، كما غرد نايف الثبيتي قائلًا: “الفلوس من مقومات الحياة ويحتاجها الرجل لبناء مستقبله من زواج وبيت وتأمين مستقبل زوجته وأبنائه، وتحتاج المرأة المال لتنفقه فيما يخصها كأنثى، والبعض منهن تأمن به مستقبلها إذا لم يكن لديها من الرجال من يستطيع تأمين مستقبلها”.

وقالت فاطمة الغامدي: “قال الله تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}، ما حدد إذا امرأة أو رجل”. ورأت زهرة الشتاء أن القناعة أهم من المال، فغردت: “لا فرق بين الرجل والمرأة إذا انعدمت القناعة، القناعة هي التي تحدد حب المال في نفس كل إنسان سواء رجل أو امرأة، لك الحمد يا رب على نعمة القناعة”.

ورأى أبو عمر أن المرأة تحب المال أكثر من الرجل، فغرد قائلًا: “المرأة تحبه أكثر، والرجل يحتاجه أكثر”. وقال فراج بن مسلط الشدادي: “النساء أكيد، أما احنا عادي عندنا حياتنا بسيطة وكل شيء بسيط، نمشي بكل ثقة وهدوء، الرزق بيد الله ونعيش بيومنا”.

بينما كان لدكتورة ورد رأي آخر، حيث أكدت أن الجميع يحبونه، فغردت قائلة: “كلهم يموتون عليه لا أحد يكذب”. وأكدت سنيوريتا كلام الدكتورة ورد، فغردت قائلة: “ها الوقت كلٍ يحبه، ومو عيب ولا حرام”.

كما قالت أمجاد الروقي: “لا تسوون مدركين الوضع ومسوين فيها مقارنات كلن يحب الفلوس، الكبير والصغير، الشايب والعجوز، الحرمة والرجال”. ولم يخل الهاشتاق من السخرية، حيث شاركت روح صورة لشخص حزين وعلقت عليها: “أنا أحبها بس هي ما تحبني”.

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