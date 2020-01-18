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قتل زميله بطلقة في الرأس بالمخواة
باشرت الجهات الأمنية الحادث
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
باشرت الجهات الأمنية في المخواة، حادثة وفاة شخص بطلق ناري في وادي منجل.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “متابعات الخليج 365“، المقتول يبلغ من العمر 27 عامًا، وتوفي بسبب طلقة في الرأس على يد القاتل وهو زميل له، ودائمًا يذهبان للقنص.
وتشير المعلومات إلى أن الطلقة القاتلة كان بالخطأ وغير مقصودة.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة.
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