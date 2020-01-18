اخبار السعوديه

قتل زميله بطلقة في الرأس بالمخواة

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم قتل زميله بطلقة في الرأس بالمخواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-18

قتل زميله بطلقة في الرأس بالمخواة

باشرت الجهات الأمنية الحادث

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

باشرت الجهات الأمنية في المخواة، حادثة وفاة شخص بطلق ناري في وادي منجل.

Advertisements

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “متابعات الخليج 365“، المقتول يبلغ من العمر 27 عامًا، وتوفي بسبب طلقة في الرأس على يد القاتل وهو زميل له، ودائمًا يذهبان للقنص.

وتشير المعلومات إلى أن الطلقة القاتلة كان بالخطأ وغير مقصودة.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة.

تابعنا على تواصل معنا علىa8afa31bc4.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتل زميله بطلقة في الرأس بالمخواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا