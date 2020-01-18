في جولة خارج الدوام الرسمي .. مدير صحة الطائف يُحيل طبيباً وممرضة للتحقيق

أحال مدير صحة محافظة الطائف، سعيد القحطاني، طبيباً وممرضة للتحقيق وذلك لتقصيرهما في عملهما، وذلك بعد جولة سرية قام بها على مرفقين صحيين. وقام المدير بالجولة على طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز صحي وسط المدينة، وأحال الطبيب للتحقيق لوصفه دواءً خاطئاً لمريض، فيما سيُحقق مع الممرضة لعدم المتابعة في رصد العمليات الحيوية للمرضى في طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي.

وزار “القحطاني” الذي باشر عمله الأسبوع الماضي، المواقع الصحية بشكلٍ انفرادي، مساء أمس، خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقاً لـ “سبق”، ورصد ملاحظات على أداء بعض الكوادر ووجّه بمعالجتها.