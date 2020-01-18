“الشؤون البلدية” تُلزم المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات التابعة لها بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح الواقعة في دائرتها بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة. وأصدر وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي توجيهاً لجميع الأمانات بتنفيذ ذلك، وهو ما حاز على إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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