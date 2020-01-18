“الغذاء والدواء”: 3 نصائح لتجنب تناول جرعة زائدة من “باراسيتامول”

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذرها، اليوم الجمعة، للمواطنين بتجنب استخدام أي دواء يحتوي على الـ” باراسيتامول” مع آخر يحمل المادة نفسها، حتى لا يحصل الطفل على جرعة زائدة قد تؤدي إلى تسمم دوائي. وحذرت الغذاء والدواء في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من استخدام الجرعة الزائدة من ‏دواء “باراسيتامول” للأطفال أقل من 12 عامًا، مشيرة إلى أن ذلك ينتج عنه تسمم دوائي قد يؤدي إلى الإصابة بتليف في ‏الكبد.

ما هي التعليمات التي يجب اتباعها لتجنب تناول جرعة زائدة من “باراسيتامول”؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنه لتفادي إعطاء طفلك جرعة زائدة من “باراسيتامول” لا تستخدم معلقة عند إعطاء الدواء، إذ يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء سواء قطارة أو غطاء أو الملعقة، أو أي وحدة قياس يحددها الصيدلي. ووفقا لهيئة الغذاء والدواء فإن دواء “باراسيتامول” يستخدم لعلاج حالات ارتفاع درجة الحرارة وتسكين الألم خاصة لدى الأطفال، ومن أسمائه التجارية “باندول، فيفا دول، أدول، تايلينول”، ويوجد أشكال صيدلانية عدة منها: “شراب، قطرات عن طريق الفم، تحاميل”. ولا تستخدم دواء يحتوي على مادة “باراسيتامول” مع أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية وأدوية السعال، ويمكن التأكد من وجود “باراسيتامول” من عدمه في هذه الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي، فضلا عن وجود عبارة “يحتوي على باراسيتامول” على عبوة الدواء.

3 مراحل من ظهور أعراض تناول جرعة زائدة من “باراسيتامول”

ولا تظهر على الطفل أعراض تعاطي جرعة زائدة من “باراسيتامول” إلا بعد مرور 24 ساعة، ففي المرحلة الأولى تكون الأعراض عامة مثل الغثيان، القيء، شعور الطفل بالإرهاق والشحوب العام للجسم، وفي المرحلة الثانية بعد مرور72 ساعة من تناول الجرعة الزائدة، يظهر ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن مع استمرار قيء وغثيان. وفي المرحلة الثالثة خلال 72 – 96 ساعة بعد تناول الجرعة الزائدة من “باراسيتامول” ويظهر فيها الأعراض المرتبطة بتضرر الكبد وتشمل ظهور اليرقان (الصفراء)، انخفاض نسبة السكر في الدم، خلل آليات تجلط الدم، اعتلال عصبي بالمخ نتيجة فشل وظائف الكبد، وفور ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى فورا.