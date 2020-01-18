عفيف: العثور على خمسيني متوفَّى بجوار مركبته منذ يومَيْن

عثرت شرطة محافظة عفيف مساء اليوم على جثة، تعود لموطن في العقد الخامس من عمره، توفِّي منذ قرابة يومَيْن، وكان بجوار مركبته جنوب المحافظة. وطبقًا للمعلومات، فإن الشرطة قد تلقت بلاغًا من ذوي الشخص عن فقدانه منذ صباح الثلاثاء الماضي، وعمد رجال الشرطة لمسح المناطق المتوقع وجوده فيها حتى عُثر على جثمانه مساء اليوم على مسافة كيلو واحد من طريق “المردمة” جنوب عفيف.
وأفادت مصادر بأن المعاينات الأولية تثبت أن الوفاة طبيعية، وقد تم نقل الجثمان لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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