فيديو جديد لحارس الأمن الباكي قهراً يكشف تفاصيل جديدة ويوجه رسالة لكم

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نشر حارس الأمن مقطع فيديو جديد يكشف فيه ملابسات سرقة درجته أثناء ذهابه للصلاة في المسجد بعد التفاعل الكبير مع واقعته.
وقال حارس الأمن ويدعى ناصر حمود، إنه يعمل في أحد الأسواق الشعبية بجدة، وتفاجأ عند خروجه من المسجد بعدم وجود دراجته التي وضعها بجوار عمود خارج المسجد.
وأوضح أن أول ما فكر فيه بعد سرقة دراجته هل سيستمر في الدوام وكيف سيتنقل وما هي طريقة المواصلات؟ قائلاً: صرت اتنقل هنا وهناك لعلي أجدها لكن لم أراها وهنا انفجرت بالبكاء بعدما زادت الضغوطات عليا.
وتابع: سامحوني على الفيديو ثم وجه شكره لجميع السعوديين عامة الذين قدموا له المساعدة وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد..، لافتاً إلى أن حاجته قد تم سدادها.
يذكر أن الحمود ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي حزناً على سرقة دراجته التي لا يملك سواها؛ حيث لقي الفيديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهب العديد من المواطنين لمساعدته، منهم الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي قدم له مبلغ 200 ألف ريال.
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