قياس يفتتح مركز اختبارات بشرورة

وتلبي الاختبارات التي تقدم عبر الحاسب الآلي رغبات المختبرين، من حيث جعل الاختبار متاحاً طوال العام، وتكون جلسة الاختبار لكل طالب على حدة، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار، من خلال توفير المعايير نفسها في جميع المقرات من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات.
كما يقدم المركز اختبارات القدرات والتحصيلي وتحديد مستوى الإنجليزية وموهبة وقدرات الجامعيين وStep والقدرة المعرفية.
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