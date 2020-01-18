قياس يفتتح مركز اختبارات بشرورة

ضمن الخطة الإستراتيجية التي يعمل عليها المركز الوطني لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، افتتح المركز مقرا جديدا لاختبارات قياس بسعة 27 مقعدا على الحاسب الآلي، في محافظة شرورة لتمكين الطلاب في الثانوية والجامعيين من أداء جميع الاختبارات طوال العام.

وتلبي الاختبارات التي تقدم عبر الحاسب الآلي رغبات المختبرين، من حيث جعل الاختبار متاحاً طوال العام، وتكون جلسة الاختبار لكل طالب على حدة، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار، من خلال توفير المعايير نفسها في جميع المقرات من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات.

كما يقدم المركز اختبارات القدرات والتحصيلي وتحديد مستوى الإنجليزية وموهبة وقدرات الجامعيين وStep والقدرة المعرفية.