إزالة تعديات على 4 آلاف متر بخميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ضبطت تعديات على أراض حكومية بالحفائر على مساحة 4000م2 تقريبا عبارة عن عقوم ترابية، حيث تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

وأكد القرني أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين. ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.