استحداث ماجستير الأخلاقيات الحيوية بجامعة سطام

وافق مجلس جامعة الأمير سطام على استحداث برنامج ماجستير الأخلاقيات الحيوية بكلية الطب والذي يعد أحد البرامج النادرة والنوعية. وأوضح عميد كلية الطب عبدالرحمن الذياب «أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب أساسيات البحث الكمي والنوعي لإجراء بحوث مبتكرة في مجالات مختلفة من الرعاية الصحية، كما يهدف إلى التدريب على حلّ المشاكل والعقبات الأخلاقية التي تطرأ أثناء الممارسات الصحية، وإمداد المجتمع بخبراء وطنيين تتوفر لديهم الأسس الأكاديمية للتنظير الأخلاقي الأكاديمي بهدف الوصول لأفضل الممارسات الأخلاقية في المجال الصحي، وفقاً للمعايير العالمية».



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